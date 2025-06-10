В 2025 года продажи кондиционеров в Сочи выросли в 2,1 раза по сравнению с январем этого года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе платформы «Авито Товаров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На подержанные модели в мае пришлось 55% от всех продаж — жители города все чаще интересуются именно новой техникой.

Самыми востребованными остаются сплит-системы — их продажи в мае составили 85% от всего объема. На втором месте мобильные устройства с долей 13%. Чаще всего сочинцы приобретали настенные кондиционеры (80%), напольные (11%) и оконные (3%).

Среди наиболее популярных брендов лидируют Haier (8%), Ballu (7%) и Zanussi (5%).

Подержанный кондиционер на платформе в мае в Сочи можно было купить за 12 тыс. руб., что на 2% дороже по сравнению с январем 2025 года. Новые устройства стоили от 14 тыс. руб. — их цена снизилась на 12% по сравнению с началом года.

Продажи вентиляторов в Сочи в мае также выросли практически в два раза по сравнению с январем. Доля подержанных устройств составила 64%. Б/у вентилятор в городе можно приобрести за 1 тыс. руб., новый — за 2 тыс. руб.

В мае 2025 года на курорте также наблюдался рост спроса на ремонт и обслуживание климатической техники на 47% по сравнению с апрелем, в Краснодаре — на 19%.

Интерес к сервисным услугам возрос как у частных клиентов, так и в корпоративном секторе. Поставщики услуг также активизировались в обоих городах.

В Сочи количество предложений по ремонту кондиционеров и вентиляционных систем увеличилось на 32% за месяц. В Краснодаре число компаний, предоставляющих такие услуги, выросло на 28% по сравнению с апрелем.

При сравнении с прошлым годом краснодарский рынок демонстрирует более устойчивую динамику: спрос увеличился на 33%, а предложение — на 56% по сравнению с маем 2024 года.

Мария Удовик