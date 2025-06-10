На трассе А-147 Джубга — Сочи нормализуют движение к курортному сезону

ФКУ «Черноморье» приступило к укладке асфальта на ремонтных участках трассы А-147 Джубга — Сочи и планирует нормализовать движение к началу курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Черноморья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Дорожники начали укладку слоев асфальта на части ремонтного участка на 189-м км трассы в Хостинском районе. До 15 июня временная схема движения на участке будет изменена для расширения дорожного полотна.

Федеральные дорожники завершили сооружение подпорной стены на двух рядах буронабивных свай. Забурены сваи для второй однорядной подпорной стены. После окончания курортного сезона работы возобновятся. Планируется сооружение ростверка и второй подпорной стены, устройство водоотводного лотка и дренажа, а также продолжение укрепления старой подпорной стены анкерными сваями со стороны железной дороги.

На 156-м км А-147 забурили 84 буронабивные сваи и ведут укладку асфальта. В течение недели на участке установят временное ограждение, нанесут разметку и запустят движение по двум полосам. Сооружение ростверка и подпорной стены на этом участке начнется после 15 сентября.

Мария Удовик