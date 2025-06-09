Главные новости к утру 9 июня

Глава Красноярска Владислав Логинов задержан, в администрации города проводят обыски. Как сообщают СМИ, причиной задержания стало подозрение в получении взятки (ст. 290 УК).

Как выяснил «Ъ», гражданский госзаказ на беспилотники второй год подряд не получит ожидаемого в отрасли финансирования на услуги. Из-за этого, по словам участников и экспертов рынка, закупаемая техника простаивает, так как у заказчиков нет денег на полеты, обучение специалистов и сертификацию эксплуатантов.

МИД Израиля сообщило, что судно коалиции «Флотилия свободы» Madleen не дошло до берегов Газы и направилось к берегам Израиля. Все находящиеся на борту активисты, включая Грету Тунберг, вернутся в свои родные страны, добавили в ведомстве. Ранее агентство Reuters сообщило, что судно Madleen окружили беспилотники и распылили неизвестное вещество белого цвета, после чего на судно зашли военнослужащие Израиля.

Как стало известно «Ъ», апелляционная инстанция отказала соучредителю ООО «Венчур Трейд Лимитед» Никите Шавве в снятии с его имущества ареста, наложенного в ходе расследования уголовного дела о крушении перевозившего мазут танкера «Волгонефть-239», которое стало причиной экологической катастрофы в Черном море.

Банкиры просят не вводить плату за часть запросов через систему межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас система функционирует бесплатно для всех участников, число запросов, поступающих в нее, постоянно растет и уже доходит до 100 млрд в год.

Китай — крупнейший импортер российского энергетического угля — увеличил закупки в мае до рекордного показателя с начала 2024 года. Рост поставок объясняется засушливой весной, сокращением собственной добычи и началом тренда на снижение портовых запасов.

По данным «Ъ», электросетевая монополия «Россети» претендует на получение отдельной надбавки на оптовом энергорынке для финансирования крупных инвестпроектов, включая строительство ЛЭП по Генсхеме размещения энергообъектов до 2042 года на 1 трлн руб. Регуляторы пока расходятся в оценках инициативы.

Отраслевые ассоциации из музыкальной, анимационной, кинопроизводственной и книжной сфер требуют повысить минимальный порог взысканий за нарушение исключительных прав. Сейчас он составляет 10 тыс. руб., предлагается увеличить его до 50 тыс. для физлиц и до 100 тыс. руб. для юрлиц.