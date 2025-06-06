Главные новости за 6 июня. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону в суд передали дело бывшего заместителя министра по физической культуре и спорту региона по обвинению о взяточничестве. Речь идет о Светлане Гадаровой, которая в 2023 году получила от супруга директора коммерческой компании 80 тысяч рулей за общее покровительство и попустительство по службе.

Заместитель главы администрации Донецка Ростовской области по территориальному развитию подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 году он выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, не соответствующего проектной документации.

Кассационный суд поддержал решение Ростовского УФАС о сговоре администрации города Шахты и ООО «Специализированный застройщик „РБСТРОЙ“» при проведении аукциона на приобретение квартир для детей-сирот. Установлено, что власти города объявили 36 аукционов на строительство многоквартирных домов с заключением договора в виде долевого участия. Только один застройщик соответствовал данному требованию.

Ростовская область вошла в топ-11 российских регионов по объему строительства жилья. За последние пять лет на Дону ввели в эксплуатацию более 16,5 млн квадратных метров жилья, из которых 2,95 млн «квадратов» — в 2024 году.

В Ростове-на-Дону средняя цена загородного дома составила 13,4 млн рублей. Это на 16% выше показателей прошлого года (11,5 млн рублей). Динамика по Ростову — одна из самых существенных на юге в сравниваемых периодах.

Последнюю партию песка, загрязненного нефтепродуктов, вывезли с территории семикаракорского полигона в Краснодарский край.

Популярность пассажирских перевозок по маршруту Ростов — Азов на крылатых судах «Валдай 45Р» за май 2025 года выросла на 51,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.