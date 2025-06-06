УФАС раскрыл сговор администрации города Шахты и застройщика

Кассационный суд поддержал решение Ростовского УФАС о сговоре администрации города Шахты и ООО «Специализированный застройщик „РБСТРОЙ“» при проведении аукциона на приобретение квартир для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

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Установлено, что власти города объявили 36 аукционов на строительство многоквартирных домов с заключением договора в виде долевого участия. Только один застройщик соответствовал данному требованию, отмечают в УФАС. Таким образом было заключено антиконкурентное соглашение, по которому администрация города предоставила застройщику преимущество и исключила из конкурса другие строительные компании, имевшие возможность предоставить квартиры раньше.

Получивший контракт застройщик должен был передать заказчику квартиры до 29 сентября 2023 года, но вскоре срок перенес сдачу домов на 4 квартал 2024 года. Тем не менее дети-сироты до сих пор не получили жилье. Отмечается, что участников соглашения привлекли к административной ответственности.

Константин Соловьев