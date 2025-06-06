На Дону на 51% выросла популярность водных перевозок в мае 2025 года

Популярность пассажирских перевозок по маршруту Ростов — Азов на крылатых судах «Валдай 45Р» за май 2025 года выросла 51,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СПК «Дон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Специалисты компании отмечают, что в мае 2024 года было сделано 170 рейсов и перевезено почти 2,3 тыс. пассажиров. В 2025 году рейсов было 118, однако ими воспользовались 3,5 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Ростовской области аренда скоростных судов «Валдай–Р45» оказалась невыгодной для организации и проведения водных экскурсий, поскольку туркомпаниям приходится оплачивать не только движение судна, но и его стоянку.

Наталья Белоштейн