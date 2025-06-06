На Дону в суд передали дело бывшего замминистра спорта по делу о взяточничестве

В Ростове-на-Дону в суд передали дело бывшего заместителя министра по физической культуре и спорту региона по обвинению о взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о Светлане Гадаровой, сообщил «Ъ-Ростов» собственный источник в правоохранительных органах.

Гадарову арестовали в сентябре 2024 года по подозрению в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с сентября по декабрь 2023 года она получила от супруга директора коммерческой компании 80 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство по службе. Взамен она гарантировала предприятию победу в конкурсе на заключение госконтракта.

Обвиняемую задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области. До суда Гадарова пробудет под стражей. Свою вину в совершении преступления она признала полностью.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Светлане Гадаровой срок содержания в СИЗО продлевали четыре раз.

Наталья Белоштейн