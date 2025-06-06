Ростовская область вошла в топ-11 по объему строительства жилья

Ростовская область вошла в топ-11 российских регионов по объему строительства жилья. Об этом сообщает правительство области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что за последние пять лет на Дону ввели в эксплуатацию более 16,5 млн квадратных метров жилья, из которых 2,95 млн «квадратов» — в 2024 году.

Так, в Ростове-на-Дону открыли школьный комплекс на 1,1 тыс. мест в микрорайоне «Красный Аксай», шесть дорог в жилом районе «Левенцовский». С 2019 по 2024 годы в области благоустроили 871 общественную территорию, еще 12 объектов появились по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2019 по 2024 годы долю дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии увеличили с 58,8% до 88,5%.

Дорожные работы продолжаются в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На этот год определено 240 объектов, работы идут по графику.

Мария Хоперская