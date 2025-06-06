Замглавы администрации Донецка заподозрили в превышении полномочий

Заместителя главы администрации Донецка Ростовской области по территориальному развитию подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация города Донецка Ростовской области Фото: администрация города Донецка Ростовской области

Как рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет об Александре Николаеве. По версии следствия, в 2024 году он выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, не соответствующего проектной документации. Это позволило третьему лицу приобрести право собственности на муниципальный земельный участок в обход установленной процедуры и по заниженной стоимости.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Константин Соловьев