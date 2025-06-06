Свердловские власти: заявление Паслера об Ura.ru является дипфейком

Видеокомментарий врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера об обысках и задержаниях журналистов в редакции информагентстве Ura.ru в Екатеринбурге является дипфейком, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Просим не распространять непроверенную информацию»,— призвали в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ролике якобы Денис Паслер утверждает, что ценит вклад Ura.ru в «информационную работу». «Со своей стороны сделаю все, чтобы ситуация не превратилась в охоту на ведьм среди наши патриотических медиа»,— заверил дипфейк врио губернатора, подчеркнув, что ситуация вокруг информагентства не связана с уходом Евгения Куйвашева с поста главы региона в марте 2025 года.

Обыски в редакции Ura.ru прошли в четверг, 5 июня. В ходе них были задержаны двое журналистов и главный редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, всех троих позже отпустили в статусе свидетелей. Однако вечером того же дня Денис Аллаяров вновь был задержан, ему предъявлено обвинение по ст. по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Главреду свердловской редакции Ura.ru должны избрать меру пресечения в течение дня, 6 июня.

Сегодня же была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста экс-главе уголовного розыска отдела полиции №10 в Екатеринбурге Андрею Карпову. Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). В Ura.ru заявляли, что он приходится дядей Денису Аллаярову. По данным информагентства, главреда свердловской редакции обвиняют в передаче взятки в 20 тыс. руб.

В редакцию Ura.ru сегодня вновь пришли сотрудники силовых структур. Визит был связан с необходимостью забрать на допрос в свердловское СУ СК главреда Ura.ru Диану Козлову и еще двух сотрудников. По некоторым данным, интерес силовиков был проявлен к руководителю региональных редакций Игорю Сергееву.

Подробности дела — в материале «Обыскали на Ура».

Василий Алексеев