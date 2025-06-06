Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 7–8 июня
5 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых норвежский боди-хоррор «Гадкая сестра» и спин-офф франшизы про киллера Джона Уика «Балерина». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Жизнь Чака
- Режиссер: Майк Флэнаган
- В ролях: Том Хиддлстон, Джейкоб Тремблей, Бенджамин Паяк, Коди Фланаган, Чиветель Эджиофор, Карен Гиллан
- Жанр: фантастика, фэнтези, драма / США / 110 мин.
- В прокате: с 5 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «…голос закадрового рассказчика (Ник Офферман), в первой главе лишь подававший короткие пояснительные реплики, во второй и третьей набирает обороты и в конце концов подчиняет себе все, не замолкая ни на минуту. Если поначалу Флэнаган намеренно озадачивает зрителей, заставляя их так же, как героев, строить догадки о причинах вселенской катастрофы и задаваться вопросами, на которые нет внятных ответов, то дальше по ходу фильма он словно перестает доверять аудитории. Прием с закадровым голосом доходит до абсурда — если на экране один персонаж посмотрит на другого, то рассказчик непременно прокомментирует: "Он посмотрел на нее"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Аудиокнига с картинками».
Балерина
- Режиссер: Лен Уайзман
- В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Каталина Сандино Морено
- Жанр: боевик, триллер / США / 125 мин.
- В прокате: с 5 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Как все "Джоны Уики" и вообще все фильмы, снятые бывшими каскадерами, переквалифицировавшимися в режиссеры (именно такой профессиональный путь прошел Стахелски), "Балерина" состоит в основном из экшен-сцен, сметанных на живую нитку слабым подобием сценария».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Танец маленьких кикимор».
Гадкая сестра
- Режиссер: Эмили Блихфельдт
- В ролях: Леа Мюрен, Ане Даль Торп, Теа Софье Лок Несс, Фло Фагерли, Исак Калмрот, Мальте Гордингер
- Жанр: Исак Калмрот, Мальте Гордингер Жанр: драма, фэнтези, комедия / Норвегия, Дания, Румыния, Польша, Швеция / 109 мин.
- Слоган: «Кровавая история Золушки»
- В прокате: с 5 июня
Кинопрокатчик «Иноекино»: «Женщина с двумя дочерьми выходит замуж за богатого, как она думала, вдовца, но после его внезапной смерти оказывается в еще больших долгах. Ее старшая дочь Эльвира, некрасивая сводная сестра прекрасной Агнес, мечтает выйти замуж за принца и готова на многое, чтобы стать красавицей и блистать на грядущем балу. Рассматривая это как выгодное вложение средств, мать отправляет Эльвиру на операцию по исправлению формы носа».
Копы в законе
- Режиссер: Дэнни А. Абекейзер
- В ролях: Дэвид Аркетт, Кевин Коннолли, Эмелина Адамс, Натаниэль Бузолич, Джереми Люк, Джефф Парис
- Жанр: драма, криминал / США / 87 мин.
- В прокате: с 5 июня
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Когда бывший детектив нью-йоркской полиции публикует книгу о связях его семьи с мафией, обостряется конфликт между законопослушными полицейскими и теми офицерами, кто работают на криминального авторитета».
Моя мама — волшебница
- Режиссер: Кен Скотт
- В ролях: Лейла Бехти, Джонатан Коэн, Жозефин Жапи, Сильви Вартан, Жанна Балибар, Лионель Драй
- Жанр: драма / Франция, Канада / 102 мин.
- В прокате: с 5 июня
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Париж. Мать шестерых детей узнает, что ее сын никогда не сможет ходить. Так ей сказали врачи. Но вместо того, чтобы смириться, она превращают его жизнь в волшебное приключение, полное радости и оптимизма».
Нэчжа побеждает Царя драконов
- Режиссер: Ян Юй
- В ролях: Лю Яньтин, Джозеф, Хань Мо, Чэнь Хао, Лю Ци, Чжан Цзямин
- Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик, комедия / Китай / 144 мин.
- В прокате: с 29 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Памятуя о господдержке мультфильма, велико искушение найти в нем и геополитический смысл: дерзкий и упрямый Нэчжа — это, конечно, сам Китай, отважно противостоящий ложным ценностям, которые пытаются навязать ему псевдомудрецы, символизирующие Запад вообще и США, в частности. Но зритель со стороны может рассмотреть здесь и вполне западные, индивидуалистические идеи относительно того, как важно оставаться самим собой и выбирать свой путь, не доверяя самопровозглашенным авторитетам. Истинное же толкование, пожалуй, стоит оставить священному лотосу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дракон и порядок».
Верни ее из мертвых
- Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
- В ролях: Билли Бэррэтт, Салли Хокинс, Миша Хейвуд, Джона Рен Филлипс, Стефен Филлипс, Салли-Энн Аптон
- Жанр: ужасы / Австралия / 106 мин.
- В прокате: с 29 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «...в картине будут и кровь, и элементы боди-хоррора, и зловещая музыка, и загадочная видеокассета с зернистой записью какого-то жуткого ритуала. Но основой для нарастающего беспокойства и почти тошнотворной тревоги, которая остается со зрителями и после финальных титров, становится весьма реалистичная беспомощность детей перед взрослым, твердо намерившимся причинить им вред».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Трупности переходного возраста».
Игры возмездия
- Режиссер: Брэд Фурман
- В ролях: Скотт Иствуд, Джейми Фокс, Нора Арнезедер, Джои Бикиччи, Джон Легуизамо, Рита Ора
- Жанр: боевик, триллер / Великобритания, США / 86 мин.
- В прокате: с 29 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «В общем, треть фильма составляют выяснения отношений героев и антигероев с водяной стихией. А еще треть — их не менее трепетные отношения со стихией огненной. Четырежды за неполные полтора часа времени экран надолго охватывает всепожирающее пламя. То сектанты подорвут собственное пристанище, куда вломились агенты ФБР, то само ФБР накосячит при штурме, то Нэш решит раз и навсегда покончить с бандой Бокуши. Увы, тонут герои как-то скучно и однообразно, и даже сбитые вертолеты падают как-то лениво».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Как с гуру вода».
Джейн Остин испортила мне жизнь
- Режиссер: Лаура Пиани
- В ролях: Камилль Рутерфорд, Пабло Поли, Чарли Энсон, Аннабель Лангронн, Лиз Краузер, Алан Феарейн
- Жанр: комедия, мелодрама / Франция / 98 мин.
- В прокате: с 29 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Лаура Пиани не изобретает ничего нового, погружая зрителей в хорошо знакомую атмосферу британских ромкомов, разве что более меланхоличную. Юмор здесь присутствует, но не является основным фокусом, а органично вытекает из предлагаемых обстоятельств. Представив галерею эксцентричных персонажей, населяющих резиденцию, в дальнейшем режиссер уделяет им совсем мало внимания, концентрируясь на главной героине и ее чувствах. Любовный треугольник, образцово интеллигентный и уважительный ко всем его участникам, развивается неспешно, а иногда и вовсе отходит на второй план».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Книжно и ласково».
Быстрее ветра
- Режиссер: Морган С. Далибер
- В ролях: Паола Локателли, Альбан Ленуар, Анн Маривен, Рик Клеве, Матильда Ламюс, Чеки Карио
- Жанр: драма, спорт / Франция, Бельгия / 98 мин.
- В прокате: с 29 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «Раздосадованная Макс рвет по трассе в никуда. Ничуть, однако, не заморачиваясь, как и режиссер, тем, что под колеса ее болида могут попасть случайные люди. Мама с неизвестной науке целью давит на газ вслед за стремной дочуркой и целуется лоб в лоб с фурой. Отныне прикованная к инвалидной коляске, она на дочь не в обиде, а желает ей еще более глобальных побед. Зато сама Макс в порядке епитимьи бросает большой спорт и пересаживается за руль портового погрузчика, до тех пор пока чудо — поручение перегнать за рекордное время коллекционный автомобиль взбалмошному клиенту — не возвращает ее на трассу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Приукрашение скорости».