Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «…голос закадрового рассказчика (Ник Офферман), в первой главе лишь подававший короткие пояснительные реплики, во второй и третьей набирает обороты и в конце концов подчиняет себе все, не замолкая ни на минуту. Если поначалу Флэнаган намеренно озадачивает зрителей, заставляя их так же, как героев, строить догадки о причинах вселенской катастрофы и задаваться вопросами, на которые нет внятных ответов, то дальше по ходу фильма он словно перестает доверять аудитории. Прием с закадровым голосом доходит до абсурда — если на экране один персонаж посмотрит на другого, то рассказчик непременно прокомментирует: "Он посмотрел на нее"».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Аудиокнига с картинками».