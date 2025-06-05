Главные новости за 5 июня. Ростов-на-Дону и область

За прошедшую ночь над территорией Ростовской области уничтожили 15 БПЛА. Об этом сообщает минобороны России. Из-за падения обломков в хуторе Сулин повреждены два дома и семь автомобилей, в Миллерово – телеантенна.

В случае чрезвычайной ситуации и прекращения поставок продуктов в регион в Ростове-на-Дону хватит запасов на 3-59 дней в зависимости от их видов. Раньше всего с прилавков исчезнут картофель, свежие овощи и фрукты, а также мясо домашней птицы. Их хватит всего на три дня. Спустя 59 дней из розничной продажи исчезнут консервы из мяса и мяса птицы.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области назначили выборы губернатора региона на 14 сентября 2025 года.

Хирурги-эндокринологи Ростовской областной клинической больницы провели сложнейшую четырехчасовую операцию 70-летней жительнице Таганрога, полностью удалив запущенную злокачественную опухоль щитовидной железы. Она затронула все окружающие ткани: мышцы, сосудисто-нервный пучок, лимфатические узлы, трахею и гортань.

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора подало второй в этом году иск к АО «Ростовводоканал» на 272 млн руб.за сброс загрязненных стоков в реку Дон осенью 2022 года. По сообщению источника, «Ростовводоканал» с 28 сентября по 3 ноября 2022 года сливал в р. Дон сточные воды с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.

На Дону в 2024 году от внешних причин погибли 86 несовершеннолетних. Основными причинами трагических случаев были утопления, вдыхание газом, дорожно-транспортные происшествия, пожары, электротравмы, падения с высоты, выпадения из окон и суициды.

В Ростове третий день подряд загорается трава на левом берегу Дона. По информации ГУ МЧС России по региону, площадь огня на на улице 1-я Луговая достигла 500 кв.м.