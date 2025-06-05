В Ростове провели уникальную операцию при раке щитовидной железы

Хирурги-эндокринологи Ростовской областной клинической больницы провели сложнейшую четырехчасовую операцию 70-летней жительнице Таганрога, полностью удалив запущенную злокачественную опухоль щитовидной железы. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно информации, медицинское вмешательство потребовало от врачей максимального профессионализма — злокачественный процесс затронул все окружающие ткани: мышцы, сосудисто-нервный пучок, лимфатические узлы, трахею и гортань.

При подобном диагнозе пациентам обычно оказывают только паллиативную помощь. Однако грамотная тактика и мастерство специалистов позволили врачам избежать установки трахеостомы и сохранить качество жизни пенсионерки, уточняют в сообщении.

В Ростовской областной клинической больнице ежегодно выполняют около 100 операций по удалению злокачественных новообразований щитовидной железы, включая наиболее сложные случаи.

Валентина Любашенко