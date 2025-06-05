В Ростове рассчитали запасы еды на случай чрезвычайной ситуации

В случае чрезвычайной ситуации и прекращения поставок продуктов в регион в Ростове-на-Дону хватит запасов на 3-59 дней в зависимости от их видов. Такой расчет предоставили в отделе организации торговли муниципалитета, сообщает 161.ru

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации властей, раньше всего с прилавков исчезнут картофель, свежие овощи и фрукты, а также мясо домашней птицы. Их хватит всего на три дня. Спустя 59 дней из розничной продажи исчезнут консервы из мяса и мяса птицы.

Товары первой необходимости из оптовой продажи исчезнут через шесть дней. По прогнозам властей, до 53 дней на складах продержатся кондитерские изделия с продолжительным сроком хранения.

При этом в ведомстве отметили, что в городе не существует нормативов, регулирующих количество запасов. Расчеты сделаны для того, чтобы «понимать на случай ЧС, на сколько хватит товарных запасов для обеспечения населения».

Наталья Белоштейн