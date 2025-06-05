Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе

В Миллеровском районе средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за падения обломков в хуторе Сулин повреждены два подворья по улице Дачная. Уточняется, что в одном доме частично разрушена кровля, в другом - разбиты окна, порваны электропровода и разрушен сарай. Повреждения также получили семь автомобилей.

Обломки БПЛА также обнаружили в Миллерово на улице им. Маршала Ефимова. На месте работала саперная группа. В городе также повреждена теле-антена, из-за чего нарушена трансляция.

Отмечается, что пострадавших среди людей нет.

Константин Соловьев