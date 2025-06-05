В Ростовской области назначили выборы губернатора на 14 сентября
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области назначили выборы губернатора региона на 14 сентября 2025 года. Соответствующее постановление принято 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Кроме выборов губернатора депутаты назначили «дополнительные выборы по 13-му избирательному округу, от которого раньше избирался депутат Владимир Ревенко — в феврале 2025 года он перешел работать в правительство Ростовской области»,— сообщили в Законодательном собрании.
В Законодательном собрании уточнили, что решение о назначении выборов главы региона принимается донским парламентом в определенный срок — не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.
Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в единый день выборов Ростовской области будет распределено 205 депутатских мандатов.