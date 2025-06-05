В Ростовской области из-за трагических случаев погибли 86 детей в 2024 году

На Дону в 2024 году от внешних причин погибли 86 несовершеннолетних, передает слова уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Ирины Черкасовой корреспондент «Ъ-Ростов» из зала заседания законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото АНО СДР и ДООП «Дети да Винчи» Фото: фото АНО СДР и ДООП «Дети да Винчи»

Основными причинами трагических случаев были утопления, вдыхание газом, дорожно-транспортные происшествия, пожары, электротравмы, падения с высоты, выпадения из окон и суициды.

Последняя причина у детского омбудсмена вызвала особую обеспокоенность. «Суицидальное поведение несовершеннолетних вызвано тем, что подростки не умеют решать конфликтные ситуации, преодолевать свое разочарование, адекватно общаться с родными и сверстниками, не могут самостоятельно определить пути выхода из затруднительного положения»,— пояснила госпожа Черкасова.

Для решения этой проблемы уполномоченный по правам ребенка предложила увеличить количество тьюторов и психологов в образовательных организациях для системной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, включая детей, склонных к суицидальному поведению, поскольку в регионе отмечается их острая нехватка.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что к уполномоченному по защите прав ребенка в Ростовской области поступило 1,2 тыс. обращений от граждан, что на 80 случаев меньше по сравнению с предыдущим годом.