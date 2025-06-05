Часть Запорожской области осталась без света после атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в Запорожской области без электроснабжения остались часть Мелитополя, Каменка-Днепровская, Бердянск, Акимовский, Приморский и Черниговский муниципальные округа. Также был снижен напор водоснабжения, сообщил в Telegram губернатор региона Евгений Балицкий. Он добавил, что аварийные службы уже занимаются устранением последствий атаки.

Региональное Минэнерго говорило, что объекты электросетевой инфраструктуры получили значительные повреждения. Сколько времени уйдет на их восстановление, не уточняется. Минобороны в утренней сводке не сообщало о сбитых над территорией области дронах.

3 июня в результате обстрелов ВСУ было повреждено высоковольтное оборудование на северо-западе Запорожской области. Без света осталось более 600 тыс. человек. Подачу электричества возобновили в тот же день. 4 июня в области снова была повреждена сеть электропередачи.