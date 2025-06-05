За ночь сбили 30 БПЛА над пятью российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, 11 БПЛА сбили над территорией Крыма, два — над Белгородской областью, по одному — над Московской и Курской областями.

В ростовском хуторе Сулин в результате падения обломков БПЛА были повреждены два частных дома и автомобиль, обошлось без жертв. В Курской области ночью объявляли ракетную опасность, о пострадавших не сообщалось. Власти Крыма, Белгородской и Московской областей пока никак не комментировали ночные атаки.