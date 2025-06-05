В Запорожской области повреждена электросетевая инфраструктура после атаки БПЛА

Объекты электросетевой инфраструктуры в Запорожской области получили значительные повреждения в результате массированной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщило региональное Минэнерго. На большей части территории области зафиксированы перебои в электроснабжении.

Подробности о планах восстановления министерство пообещало предоставить позднее и заверило, что ситуация находится под контролем. Власти вместе с электросетевыми компаниями работают над восстановлением и поддержанием работы электросетевого комплекса, сказано в пресс-релизе ведомства.

3 июня в результате обстрелов ВСУ было повреждено высоковольтное оборудование на северо-западе Запорожской области. Она вся оказалась обесточена, отключение затронуло более 600 тыс. человек. Подачу электричества восстановили вечером того же дня. 4 июня в Запорожской области снова была повреждена сеть электропередачи из-за атаки дрона. В ночь на 5 июня губернатор Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать мелитопольскую электроподстанцию.