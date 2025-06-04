В Запорожской области снова повреждена сеть электропередачи из-за атаки БПЛА

В Запорожской области повреждена сеть электропередачи в результате очередной атаки БПЛА, возможно отключение электричества, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Уже ведется устранение неполадок, уточнил чиновник.

«Прошу быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие... Социальные объекты и лечебные учреждения обеспечены генераторами»,— написал губернатор в Telegram.

Ночью 3 июня в результате обстрелов ВСУ было повреждено высоковольтное оборудование на северо-западе региона. Была обесточена вся Запорожская область, отключение затронуло более 600 тыс. человек. Также без света осталась часть Херсонской области. Подачу электричества восстановили вечером того же дня.