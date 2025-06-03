В Запорожской области без света остаются 600 тыс. человек

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий провел оперативное совещание из-за аварийного отключения электроснабжения в регионе. По его словам, без света временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 тыс. человек.

Господин Балицкий уточнил, что все возникшие после атаки ВСУ возгорания ликвидировали. Энергетики приступили к восстановительным работам. «Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры»,— написал губернатор в Telegram.

Вчера вечером в результате обстрелов со стороны ВСУ было повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Из-за этого оказался обесточен весь регион. Также частично остались без света несколько муниципальных округов Херсонской области.