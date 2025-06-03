Минэнерго: электроснабжение в Херсонской и Запорожской областях восстановлено

Подача электроэнергии в Херсонской и Запорожской областях полностью восстановлена. Об этом сообщили в Минэнерго.

В министерстве уточнили, что для участия в аварийно-восстановительных работах также привлекли дополнительные бригады из других регионов. Благодаря этому работу электросистемы удалось быстро восстановить, сказано в сообщении.

Часть Херсонской и Запорожская область оказались обесточены в результате атак ВСУ. В Херсоне электричества лишились 277 тыс. человек, в Запорожье — более 600 тыс. человек.

Екатерина Отрашкевич