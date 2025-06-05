Главные новости к утру 5 июня

Президент США Дональд Трамп раздражен президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на советников американского президента. По их словам, господин Трамп также раздражен и президентом России Владимиром Путиным, но в меньшей мере.

Одними из самых обсуждаемых этой весной тем стали возможное смягчение санкций против гражданской авиации РФ, возвращение Boeing и возобновление прямых рейсов в США. О вероятности восстановления отношений с иностранными поставщиками, состоянии парка, развитии маршрутной сети и необходимом протекционизме для российских самолетов «Ъ» рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

На российских онлайн-платформах и маркетплейсах растет спрос на размещение рекламы со стороны бизнеса. Некоторые участники рынка наблюдают рост инвестиций в рекламу свыше 50%, а объем рекламы в сегменте в 2024 году оценивается уже в 381 млрд руб.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился перенаправить американским военным на Ближнем Востоке взрыватели ракет, которые предназначались для Украины. Украинские военнослужащие использовали взрыватели ракет для противостояния атакам российских беспилотников.

Спрос на ноутбуки в штуках сократился по итогам первого квартала на 4%, в деньгах рынок просел на 12%. В лидерах по продажам устройства Asus, Huawei и Honor, а основной причиной падения рынка называются снижение цен на устройства на фоне низкого спроса.

В РФ набирает обороты спрос на покупку в лизинг автомобилей с пробегом. Низкие цены, большой ассортимент и выгодные предложения стимулируют продажи, тогда как сегмент новых машин продолжает сокращаться на фоне высоких ставок.

Производители мебели намерены добиться от маркетплейсов заключения коллективного договора, регулирующего условия продаж их продукции на онлайн-платформах. Отраслевые компании жалуются на отсутствие компенсаций в случае повреждения товаров при доставке покупателям, а также на односторонний характер оферт, по которым работают крупнейшие площадки. При этом на маркетплейсы уже приходится треть продаж мебели, а к 2026 году этот показатель может вырасти до 40%.