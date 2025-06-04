Главные новости за 4 июня. Ростов-на-Дону и область

Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор бывшему министру ЖКХ региона Андрею Майеру. Как раннее сообщал «Ъ-Ростов», полтора месяца назад, 21 апреля, Кировский районный суд признал Майера виновным в превышении должностных полномочий.

Ростовская область заняла второе место в России по количеству малых и средних предприятий в сельском хозяйстве. С начала года количество сельскохозяйственных МСП в стране увеличилось на 4,5 тыс. и достигло 192 тыс. предприятий. Доходы отрасли выросли с 4 триллионов рублей в 2023 году до свыше 4,7 триллиона руб. в 2024 году. В секторе трудятся 815 тыс. человек.

Ростовский областной суд признал 56-летнего местного жителя виновным в государственной измене (ст.275 УК РФ). Установлено, что в 2022 году переводил деньги для нужд Вооруженных сил Украины.Суд приговорил обвиняемого к 12 годам колонии строгого режима, в качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы еще на один год и штраф в размере 200 тыс. руб.

Должность заместителя министра строительства архитектуры и территориального развития Ростовской области занял Глеб Мельников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. С 2021 господин Мельников возглавлял департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.

В девяти районах Ростовской области выявили случаи тяжелых клещевых инфекций, включая крымскую геморрагическую лихорадку, лихорадку Ку и боррелиоз. Для защиты от инфекций необходимо предотвращать укусы клещей. При выходе на природу следует надевать закрытую одежду и обувь, применять репелленты. Маленьких детей лучше носить на руках или перевозить в колясках во время прогулок.

В туристический кластер «Цимлянск-Волгодонск» планируют инвестировать свыше 7 млрд руб. в рамках реализации межрегиональной схемы развития Восточного юга России. Об этом сообщил Раким Махмудов, представитель исследовательского центра Картфонд, в ходе круглого стола, организованного «Ъ-Ростов».