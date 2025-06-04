В Ростовской области зафиксировали три вида клещевых инфекций

В девяти районах Ростовской области выявили случаи тяжелых клещевых инфекций, включая крымскую геморрагическую лихорадку, лихорадку Ку и боррелиоз. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По информации ведомства, пациенты с крымской геморрагической лихорадкой находятся в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском и Мясниковском районах. Больные лихорадкой Ку зарегистрированы в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском и Дубовском районах. В Батайске врачи наблюдают пациента с иксодовым клещевым боррелиозом. Точное количество заболевших не указывается.

Для защиты от инфекций необходимо предотвращать укусы клещей. При выходе на природу следует надевать закрытую одежду и обувь, применять репелленты. Маленьких детей лучше носить на руках или перевозить в колясках во время прогулок, поясняют в пресс-службе.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о выявлении крымской геморрагической лихорадки в четырех районах области. Все заболевшие не соблюдали меры защиты при уходе за домашними животными и скотом.

Валентина Любашенко