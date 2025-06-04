Ростовская область заняла второе место в РФ по числу малых агропредприятий

Ростовская область заняла второе место в России по количеству малых и средних предприятий в сельском хозяйстве. Об этом сообщила пресс-служба корпорации МСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сообщению источника, на Дону зарегистрировано 10 тыс. агробизнесов. Лидирует в рейтинге Краснодарский край с 13,7 тыс. сельхозпредприятий. В десятку регионов-лидеров также вошли Башкортостан, Ставрополье, Волгоградская область, Дагестан, Крым, Саратовская область, Алтайский край и Татарстан. Эти территории сосредоточили треть всего российского агробизнеса в сегменте МСП.

С начала года количество сельскохозяйственных МСП в стране увеличилось на 4,5 тыс. и достигло 192 тыс. предприятий. Доходы отрасли выросли с 4 триллионов рублей в 2023 году до свыше 4,7 триллиона руб. в 2024 году. В секторе трудятся 815 тыс. человек.

85% донских МСП работают в растениеводстве и животноводстве. Компании выращивают зерновые культуры, подсолнечник, овощи, занимаются молочным и мясным скотоводством, птицеводством. Оставшиеся 15% предприятий делятся между лесоводством и рыболовством.

Валентина Любашенко