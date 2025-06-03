Часть Херсонской области обесточена после ударов украинских БПЛА

Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В результате произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ Джанкой—Мелитополь. Без света временно остались 288 населенных пунктов, более 277 тыс. человек и 44 социальных объекта.

По словам главы Херсонской области, отключение электричества затронуло жителей девяти муниципалитетов — Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, Нижнесерогозского и частично Каховского, Горностаевского, Верхнерогачинского и Чаплинского.

«Энергетики оперативно готовят резервные схемы подачи электричества. Осматриваются линии электропередачи, проверяется оборудование»,— написал господин Сальдо в Telegram-канале.

Из-за массированной атаки ВСУ обесточены и 457 населенных пунктов Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Без света остались более 600 тыс. человек. Все возникшие после ударов возгорания удалось ликвидировать, заверил он.