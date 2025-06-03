Главные новости за 3 июня. Ростов-на-Дону и область

В Волгодонске правоохранители выясняют обстоятельства гибели 7-летней девочки, выпавшей из окна многоэтажки. Проверки инициированы прокуратурой и Следственным комитетом, сообщили в ведомствах.

В городской больнице №20 Ростова-на-Дону провели первую в России операцию с нейроимплатом. Эта операция оказалась единственным способом, который избавил пациентку от хронических болей.

В столице региона, на левом берегу реки Дон, ликвидировали возгорание камыша. Пожарные ликвидировали два очага по 200 и 600 кв.м.

В Ростовской области с начала этого года к газоснабжению подключили более трех тысяч домов. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения жилья появилась еще у 2,6 тыс. домов.

Региональное управление Роспотребнадзора до августа 2025 года приостановило действие 26 лицензий, выданных донским предприятиям и организациям. Все лицензиаты должны проходить периодическое подтверждение.

В Ростове строительство трамвайной линии, которая соединит микрорайон Левенцовский с улицей Станиславского, планируют завершить к декабрю 2026 года. В ходе проекта проложат 119 км трамвайных путей, из которых 75,3 км будут построены с нуля.

В Морозовском районе на 845,4 гектарах ввели карантин из-за горчака ползучего. Карантин будет действовать до полного уничтожения вредителя.