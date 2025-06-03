В Ростовской области с 2025 года догазифицировали более трех тысяч домов

В Ростовской области с начала этого года к газоснабжению подключили более трех тысяч домов. Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения жилья появилась еще у 2,6 тыс. домов, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что всего в 2025 году в регионе планируют подключить к газопроводу более 4,5 тыс. домов, в том числе и на территории СНТ. Для последних главным условием является решение общего собрания о проведении работ и предоставление доступа к сетям.

Также проводится догазификация общеобразовательных и медицинских учреждений. С единым оператором газификации заключили 153 договора, работы до границ участка выполнили по 130 объектам.

На вопрос «КоммерсантЪ-Ростов» о количестве домов, которые остаются без газа, в пресс-службе правительства региона сообщили, что посчитать невозможно, поскольку ситуация постоянно меняется.

«Это связано с активным строительством новых домов, где газификация проводится с самого начала, а также с постоянной работой по подключению уже существующих домов к газу»,- отметили в правительстве.

Мария Хоперская