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Донской Роспотребнадзор приостановил действие 26 лицензий до августа 2025 года

Региональное управление Роспотребнадзора до августа 2025 года приостановило действие 26 лицензий, выданных донским предприятиям и организациям. Об этом сообщает пресс-служба управления. Здесь пояснили, что все лицензиаты должны проходить периодическое подтверждение, которое проводится в соответствии с требованиями ст. 19.3 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации ведомства, сейчас в отношении лицензиатов, своевременно не представивших заявления о пролонгации сертификатов, принято решение о приостановлении действия лицензий до 25.08.2025 года. Ограничения установлены для восьми юрлиц, работающих с возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированными организмами III и IV степеней потенциальной опасности. Речь идет о деятельности, осуществляемой в замкнутых системах. Также приостановлено действие лицензий 18 организаций, работающих в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), за исключение случаев, когда такие источники используются для нужд медицины.

По истечении срока приостановления действия лицензий, если в отношении лицензиатов не будет проведено ППС, действие лицензий будет прекращено, уточняют в сообщении.

Валентина Любашенко

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