В Волгодонске выясняют обстоятельства гибели 7-летней девочки

В Волгодонске правоохранители выясняют обстоятельства гибели 7-летней девочки, выпавшей из окна многоэтажки. Проверки инициированы прокуратурой и Следственным комитетом, сообщили в ведомствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Предварительно установлено, что ребенок выпал из окна 10 этажа дома на улице Морской. Отмечается, что правоохранители проверят, в том числе «полноту выполнения родителями ребенка своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Константин Соловьев