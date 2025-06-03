Главные новости за 3 июня. Сочи

Первая половина июня на побережье Сочи ожидается с колебаниями температуры и кратковременными дождями. Среднемесячная температура на курорте в мае была ниже климатической нормы, и эта тенденция сохранится и в первые недели лета.

В мае 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Сочи выросла на 13,7% и составила 79 тыс. руб. Одновременно с ростом цен увеличилось предложение на рынке — на 15,2% по сравнению с апрелем.

Лазаревский районный суд Сочи приговорил двух граждан Беларуси к длительным срокам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Присяжные признали их виновными в попытке продажи запрещенных веществ в крупном размере.

В 2025 году сочинские специалисты выполнят капитальный ремонт 13 объектов коммунальной инфраструктуры и построят более 21 км водопроводных и канализационных сетей, что улучшит качество коммунальных услуг более чем для 200 тыс. жителей города.

Жители Сочи демонстрируют заметный интерес к приобретению жилья в Москве. Курорт вошел в топ-5 южных городов России с самым высоким индексом интереса к столичной недвижимости.

Аэропорт Сочи возобновил авиасообщение с Бахрейном. Национальная авиакомпания Gulf Air начала чартерные рейсы по маршруту Манама — Сочи.