Сочинку будут судить за хищение средств при ремонте станции скорой помощи

В Сочи передано в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 670 тыс. руб. Об этом сообщает УВД по Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, три года назад обвиняемая заключила контракт на восстановление здания станции скорой помощи, пострадавшего в результате ЧС. После завершения работ предприниматель, как считают в полиции, предоставила подложный акт приемки с завышенной стоимостью услуг.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

Анна Гречко