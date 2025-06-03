В первой половине июня в Сочи не ожидается 30-градусной жары

Первая половина июня на побережье Сочи ожидается с колебаниями температуры и кратковременными дождями. Как рассказал «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, среднемесячная температура на курорте в мае была ниже климатической нормы, и эта тенденция сохранится и в первые недели лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Сочи в ближайшие дни прогнозируется дождь с грозой, в среду и четверг. Температура воздуха будет держаться на отметках +21–23 градуса, на побережье местами может быть чуть теплее, уточнил господин Шувалов. С 7 по 12–14 июня ожидается период солнечной и ясной погоды с температурой +23–25 градусов, местами до +27 градусов. После этого эксперт прогнозирует прохождение очередного фронтального раздела с грозами и снижением температуры.

«Тридцатиградусной жары на побережье пока не ожидается, все будет в пределах или немного ниже климатической нормы»,— уточнил Александр Шувалов.

Температура воды у побережья Сочи сейчас составляет +18 градусов. В 20-х числах июня море может прогреться до комфортных +23-24 градусов.

В Новороссийске прогнозируется схожая картина, но прохладнее. Температура воздуха будет на 3–6 градусов ниже, чем в центральной части Кубани.

В Краснодаре и степных районах Кубани с 7 июня ожидается волна тридцатиградусной жары, которая продлится около недели. Затем, по данным метеорологов, возможны кратковременные грозы с понижением температуры на 7–8 градусов.

«Есть не лишенные оснований прогнозы, что подобная температурная пила — волны тепла и холода — продлится все лето. В основном в центральной части. В Сочи ситуацию сглаживает море»,— резюмировал господин Шувалов.

Мария Удовик