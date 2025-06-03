Сочинцы стали чаще интересоваться покупкой недвижимости в Москве

Жители Сочи демонстрируют заметный интерес к приобретению жилья в Москве, следует из данных Агентства инвестиций в недвижимость Москвы за апрель—май 2025 года (есть в распоряжении «Ъ-Сочи»). Эксперты отмечают, что курорт вошел в топ-5 южных городов России с самым высоким индексом интереса к столичной недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Индекс интереса к московским квартирам среди жителей Сочи составил 594,21, что в несколько раз выше, чем у самих москвичей (341,85). Аналогичная ситуация наблюдается и в других курортных городах Краснодарского края — Краснодаре, Ейске и Геленджике. Для сравнения, индекс интереса у Санкт-Петербурга — всего 27,06.

По словам генерального директора Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерии Летенковой, жители курортных регионов Южной России воспринимают московскую недвижимость как надежный инструмент инвестиций.

«Мы наблюдаем устойчивый спрос на московские квартиры со стороны регионов, в том числе с сильными локальными рынками. Юг России показывает яркий пример инвестиционной стратегии: покупатели из этих городов рассматривают столичную недвижимость как часть долгосрочного плана — будь то для сдачи в аренду, поддержки детей в учебе или собственного переезда»,— отметил госпожи Летенковой.

Эксперты связывают такую активность с диверсификацией инвестиций, необходимостью обеспечить детей жильем во время учебы, а также желанием сохранить и приумножить капитал. Высокий индекс интереса служит индикатором не только потенциальных сделок, но и устойчивого намерения южан инвестировать в московский рынок.

«Ъ-Сочи» писал, что средневзвешенная цена кв. м элитной недвижимости на федеральной территории Сириус превысила московские показатели на 1% и петербургские на 58%. В столице самые высокие цены зафиксированы на Патриарших прудах, где «квадрат» оценивается в 3,9 млн руб., а средняя стоимость лота достигает 1,3 млрд руб.

Мария Удовик