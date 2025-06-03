Gulf Air возобновила еженедельные рейсы из Сочи в Бахрейн
Аэропорт Сочи возобновил авиасообщение с Бахрейном. Национальная авиакомпания Gulf Air начала чартерные рейсы по маршруту Манама — Сочи, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Полеты будут выполняться еженедельно по понедельникам на Airbus A321. Воздушное судно способно вместить до 166 пассажиров.
Связь между Сочи и Манамой была установлена летом 2024 года, тогда маршрут обслуживали Gulf Air и Red Wings. За год на этом направлении выполнено 45 рейсов и перевезено более 8 тыс. пассажиров.
Воздушная гавань курорта перешла на весенне-летнее расписание с 30 марта. С апреля-мая возобновились рейсы в Архангельск, Абакан, Мурманск и Элисту, а с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск и Петрозаводск. В новом сезоне запланированы полеты по 85 направлениям: 57 внутренних и 28 международных, которые будут обслуживать 31 авиакомпания.
Аэропорт Сочи, входящий в холдинг «Аэродинамика», с 2020 года стабильно входит в пятерку крупнейших аэропортов России, обслуживая свыше 13 млн пассажиров в год.