Gulf Air возобновила еженедельные рейсы из Сочи в Бахрейн

Аэропорт Сочи возобновил авиасообщение с Бахрейном. Национальная авиакомпания Gulf Air начала чартерные рейсы по маршруту Манама — Сочи, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться еженедельно по понедельникам на Airbus A321. Воздушное судно способно вместить до 166 пассажиров.

Связь между Сочи и Манамой была установлена летом 2024 года, тогда маршрут обслуживали Gulf Air и Red Wings. За год на этом направлении выполнено 45 рейсов и перевезено более 8 тыс. пассажиров.

Воздушная гавань курорта перешла на весенне-летнее расписание с 30 марта. С апреля-мая возобновились рейсы в Архангельск, Абакан, Мурманск и Элисту, а с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск и Петрозаводск. В новом сезоне запланированы полеты по 85 направлениям: 57 внутренних и 28 международных, которые будут обслуживать 31 авиакомпания.

Аэропорт Сочи, входящий в холдинг «Аэродинамика», с 2020 года стабильно входит в пятерку крупнейших аэропортов России, обслуживая свыше 13 млн пассажиров в год.

Мария Удовик