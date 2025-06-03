В Сочи осудили приезжих за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере

Лазаревский районный суд Сочи приговорил двух граждан Беларуси к длительным срокам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Присяжные признали их виновными в попытке продажи запрещенных веществ в крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По данным ведомства, в декабре 2023 года обвиняемые решили заработать на незаконной торговле наркотиками. Фигурантка дела приобрела запрещенные вещества через интернет для дальнейшей перепродажи. Злоумышленники забрали более 600 граммов наркотиков из тайника в Майкопе.

Подсудимые расфасовали наркотики и, спрятав их в чемодан, направились в Сочи на такси для распространения через закладки. Однако их остановили на стационарном посту ДПС, где были обнаружены и изъяты наркотики.

Суд назначил фигурантке дела девять лет и шесть месяцев колонии общего режима, а подсудимому — девять лет строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

«Ъ-Сочи» писал, что 30-летнего гражданина Азербайджана приговорили к 18 годам колонии строгого режима за попытку сбыта более 13 кг синтетического наркотика эфедрон. Иностранца признали виновным по 15 эпизодам незаконного сбыта наркотиков, совершенных организованной группой в крупном размере.

Мария Удовик