CBS: Белый дом не знал о готовящейся атаке ВСУ на регионы России 1 июня

Представители Белого дома не знали о готовящейся атаке ВСУ на регионы России 1 июня. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в правительстве США.

Как сообщили собеседники телеканала в украинских силах безопасности, что операция под названием «Паутина», длилась более полутора лет и курировалась лично президентом Украины Владимиром Зеленским.

В воскресенье в результате подрыва обрушились мосты в Курской и Брянской областях, также БПЛА ударили по военным частям в Мурманской и Иркутской областях, последняя стала первой зафиксированной атакой Украины на Сибирь.

При ЧП на железной дороге, которые могли быть результатом подрывов, погибли семь человек, десятки ранены, на военных объектах, по данным Минобороны РФ, загорелись несколько единиц авиационной техники.

Подробнее об атаках на российские регионы 1 июня — в материале «Ъ» «Налетные выходные».