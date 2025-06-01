Картаполов: Киев мог подорвать мост в Брянской области для срыва переговоров

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, мост в Брянской области был подорван украинскими диверсантами, либо это было сделано по их указанию. Господин Картаполов предположил, что целью мог быть срыв или осложнение переговоров Украины и России в Стамбуле. Встреча российской и украинской делегаций запланирована на 2 июня.

«Это еще раз говорит о том, кому нужны переговоры, а кому они не нужны»,— сказал парламентарий «РИА Новости». По его оценкам, Украина и Европа не заинтересованы в переговорах, так как они хотят воевать до последнего украинца. Россия вынудит украинскую сторону принять условия урегулирования конфликта либо на поле боя, либо за столом переговоров, добавил Андрей Картаполов.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд №86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами. В результате погибли 7 человек, более 70 пострадали. Возбуждено уголовное дело. В связи с трагическими событиями 2, 3 и 4 июня в Брянской области объявлены днями траура.

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