Путин всю ночь получал доклады о крушении мостов в Брянской и Курской областях
ФСБ и МЧС ночью докладывали президенту России Владимиру Путину о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Днем президент провел телефонный разговор с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым. Они рассказали ему о мерах, которые принимают в связи с катастрофой.
В результате крушения пассажирского поезда в Брянской области погибли 7 человек, 73 пострадали. На поезд обрушился мост. Это произошло из-за подрыва, как сообщал губернатор региона.
После этого в Курской области в ночь на 1 июня произошло похожее ЧП. Пострадал один человек. Следственный комитет России возбудил уголовные дела.