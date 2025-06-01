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Коммерсантъ FM
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Путин всю ночь получал доклады о крушении мостов в Брянской и Курской областях

ФСБ и МЧС ночью докладывали президенту России Владимиру Путину о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Днем президент провел телефонный разговор с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым. Они рассказали ему о мерах, которые принимают в связи с катастрофой.

Обрушение моста и катастрофа поезда в Брянской области. Главное

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В результате крушения пассажирского поезда в Брянской области погибли 7 человек, 73 пострадали. На поезд обрушился мост. Это произошло из-за подрыва, как сообщал губернатор региона.

В Курской области поезд упал с моста на автомобильную дорогу. Главное

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После этого в Курской области в ночь на 1 июня произошло похожее ЧП. Пострадал один человек. Следственный комитет России возбудил уголовные дела.

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обрушения моста в Брянской области

Последствия обрушения моста в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обрушения моста в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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