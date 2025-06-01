Путин всю ночь получал доклады о крушении мостов в Брянской и Курской областях

ФСБ и МЧС ночью докладывали президенту России Владимиру Путину о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Днем президент провел телефонный разговор с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым. Они рассказали ему о мерах, которые принимают в связи с катастрофой.

В результате крушения пассажирского поезда в Брянской области погибли 7 человек, 73 пострадали. На поезд обрушился мост. Это произошло из-за подрыва, как сообщал губернатор региона.

После этого в Курской области в ночь на 1 июня произошло похожее ЧП. Пострадал один человек. Следственный комитет России возбудил уголовные дела.