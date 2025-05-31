Главные новости за 31 мая. Ростов-на-Дону и область

Промышленное производство в Ростовской области за январь-апрель 2025 года увеличилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами стали предприятия химической отрасли, нарастившие выпуск на 31,1%. Производители кокса и нефтепродуктов увеличили объемы на 12,6%.

В рамках Круглого стола «Новые возможности в развитии туриндустрии: роль бизнеса и власти», в областной торгово-промышленной палате, своим мнением о туристическом потенциале нетуристических мест и новых горизонтах для развития регионального туризма делилась генеральный директор компании туристического холдинга «AnyTicket» Анна Цыганкова.

Владельцы дачных участков могут получить штрафы до 50 тыс. руб. за нескошенную траву и заброшенную территорию, а при игнорировании предписаний рискуют лишиться земли через суд. За неиспользование земли по назначению размер штрафа составляет от одной до полутора кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тыс. руб. За распространение борщевика Сосновского предусмотрено отдельное наказание до пяти тыс. руб.

Имущественный комплекс обанкротившейся ростовской компании «Эксподон», занимавшейся добычей строительного камня, выставили на торги за 9,5 млн руб. Информация о проведении аукциона опубликована в едином реестре сведений о банкротстве. «Стартовая цена составляет 9,5 млн руб. Заявки принимают до 23 июня, а результаты аукциона объявят через четыре дня после завершения приема документов»,— уточняется в сообщении.

В июне 2025 года Ростова-на-Дону ожидают магнитные бури и периоды нестабильной геомагнитной обстановки. Об этом сообщают ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. «Основные всплески активности придутся на 14 июня и 24–25 июня (уровни G1–G2). Метеозависимым стоит подготовиться к возможным недомоганиям в эти дни. Геомагнитная активность будет переменчивой: от спокойных периодов до слабых и средних бурь»,— предупреждают эксперты.

Власти Ростова-на-Дону выделили 11,8 млн руб. на противоаварийные и консервационные работы в двух объектах культурного наследия — доходных домах Гудермана и наследников Максимова. Информация о приеме заявок на выполнение работ появилась на сайте Госзакупок. Завершить все работы планируется к 1 декабря 2025 года.

Хирурги городской клинической больницы №20 Ростова-на-Дону провели успешную реплантацию ногтевой фаланги двухлетней девочке, которая получила травму во время игры с ножницами. Ребенка доставили в медучреждение с ампутированной ногтевой фалангой на правой руке. Повреждение случайно нанес старший брат девочки во время игры с ножницами.