Ростовчан предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей за неухоженные дачи

Владельцы дачных участков могут получить штрафы до 50 тыс. руб. за нескошенную траву и заброшенную территорию, а при игнорировании предписаний рискуют лишиться земли через суд. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на эксперта Дмитрия Бондаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, дачники обязаны поддерживать порядок не только на своем участке, но и на прилегающих территориях общего пользования, если состоят в садоводческом некоммерческом товариществе. За неиспользование земли по назначению размер штрафа составляет от одной до полутора кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тыс. руб. За распространение борщевика Сосновского предусмотрено отдельное наказание до пяти тыс. руб.

«Если владелец игнорирует предписания по приведению участка в порядок, сумма штрафа может вырасти до 20-50 тыс. руб.»,— заявил Дмитрий Бондарь.

При невыполнении требований дело передается в суд, и участок может быть изъят в пользу государства. Чтобы избежать таких последствий, эксперт рекомендует регулярно косить траву, убирать сорняки и следить за территорией как на личном участке, так и в зонах общего пользования СНТ.

Валентина Любашенко