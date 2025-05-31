Ростов-на-Дону в июне атакуют магнитные бури
В июне 2025 года Ростова-на-Дону ожидают магнитные бури и периоды нестабильной геомагнитной обстановки. Об этом сообщают ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
«Основные всплески активности придутся на 14 июня и 24–25 июня (уровни G1–G2). Метеозависимым стоит подготовиться к возможным недомоганиям в эти дни. Геомагнитная активность будет переменчивой: от спокойных периодов до слабых и средних бурь»,— предупреждают эксперты.
Относительно стабильная геомагнитная обстановка будет преобладать с 1 по 6 июня и с 15 по 23 июня.
Людям с высокой геомагнитной чувствительностью ученые советуют снизить активность, избегать стрессовых ситуаций и интенсивных тренировок, пить травяные чаи (мелисса, ромашка) и выполнять дыхательные упражнения.