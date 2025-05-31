Власти Ростова выделили 11,8 млн рублей на консервацию памятников архитектуры

Власти Ростова-на-Дону выделили 11,8 млн руб. на противоаварийные и консервационные работы в двух объектах культурного наследия — доходных домах Гудермана и наследников Максимова. Информация о приеме заявок на выполнение работ появилась на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации, опубликованной на Госзакупках, Управление жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района ищет подрядчика для реставрации доходного дома наследников В. Р. Максимова. Здание расположено на ул. Московской в пер. Газетном на пересечении с ул. Станиславского. Исполнитель должен провести строительно-монтажные работы — воссоздать основания, фундаменты, кладки, ограждающие, металлические и деревянные конструкции. Также потребуется вывезти мусор. Стоимость этих работ составит около 1,3 млн руб.

Подрядчик также займется сохранением доходного дома А. Г. Гудермана, который находится на ул. Донской в пер. Соборном. Несмотря на аналогичный объем работ, на этот проект выделили 10,5 млн руб.

Завершить все работы планируется к 1 декабря 2025 года.

Валентина Любашенко