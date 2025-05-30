Главные новости за 30 мая. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области за неделю выросли цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Росстат. По статистическим данным на 26 мая, средняя стоимость литра бензина составила 61,05 руб., что немного выше показателя 19 мая (61,04 руб.)

На территории Мартыновского района Ростовской области с 30 мая ввели режим повышенной готовности. Причиной послужила авария в одном из населенных пунктов.

В Ростовской области впервые отметили День многодетных семей. По данным на апрель 2025 года, в Ростовской области проживают 50 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей. За пять лет, с 2020 года, их число выросло на 7,5 тыс.

В Таганроге поднимут цену за проезд в автобусах и трамваях. Поднять стоимость проезда в автобусах администрацию Таганрога просили перевозчики, так как иначе они не смогут поддерживать транспорт в рабочем состоянии, соблюдать графики и обновлять парк.

Конкурсная комиссия регионального минсельхоза определила в 2025 году 23 получателей гранта «Агростартап» из 15 муниципальных районов области на общую сумму 86,9 млн руб. Рейтинг заявок и список получателей гранта формировались через единый портал мер государственной поддержки системы «Электронный бюджет».

В Ростовской области расследуют факт мошенничества застройщика в отношении многодетной семьи. Правоохранители обратили внимание на телевизионный сюжет, в котором рассказывается о семье из Новочеркасска. Сейчас в ней воспитывают восемь детей, однако семья рискует остаться без жилья.