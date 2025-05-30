Донской минсельхоз распределил гранты среди фермеров на 86,9 млн рублей

Конкурсная комиссия регионального минсельхоза определила в 2025 году 23 получателей гранта «Агростартап» из 15 муниципальных районов области на общую сумму 86,9 млн руб. Сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным источника, на конкурс поступила 41 заявка из 22 муниципальных районов области. Общий размер запрашиваемых средств составил 157 млн руб. Среди получателей господдержки — 10 крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся растениеводством, 6 КФХ молочного направления, 5 хозяйств мясного животноводства и 2 КФХ виноградарского профиля.

Рейтинг заявок и список получателей гранта формировались через единый портал мер государственной поддержки системы «Электронный бюджет». При отборе учитывались набранные баллы и очередность подачи документов, поясняют в сообщении.

Напомним, грант «Агростартап» предоставляется начинающим фермерам на развитие сельскохозяйственного бизнеса с 2012 года. Предпринимателям на условиях софинансирования дают до 7 млн руб. на проекты в сфере молочного и мясного скотоводства, до 5 млн руб. — по другим сельскохозяйственным направлениям.

Финансирование могут получить не только действующие предприниматели-сельхозпроизводители, но и жители сельской местности, которые обязуются открыть ИП или крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) в течение 30 дней после решения конкурсной комиссии о выдаче гранта. Основным видом деятельности должно быть производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции.

Валентина Любашенко