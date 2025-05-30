На Дону число многодетных семей за пять лет увеличилось на 7,5 тысяч

В Ростовской области впервые отметили День многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным на апрель 2025 года, в Ростовской области проживают 50 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей. За пять лет, с 2020 года, их число выросло на 7,5 тыс. В области предоставляются различные меры социальной поддержки и внедряются региональные программы.

В числе действующих мер региональной поддержки многодетных семей — предоставление автомобилей тем, кто воспитывает восемь и более детей. В нынешнем году микроавтобусы получили десять семей. Всего с 2011 по 2024 годы в регионе автомобилями обеспечили 196 семей, уточняется в предоставленной информации.

Валентина Любашенко