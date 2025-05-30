СКР расследует мошенничество в отношении многодетной семьи из Новочеркасска

В Ростовской области расследуют факт мошенничества застройщика в отношении многодетной семьи. Об этом сообщает СУ СК по России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители обратили внимание на телевизионный сюжет, в котором рассказывается о семье из Новочеркасска. Сейчас в ней воспитывают восемь детей, однако семья рискует остаться без жилья. Сообщается, что потерпевшие продали квартиру для покупки дома, при строительстве которого застройщик допустил множество нарушений и долгое время отказывается возвращать деньги.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). «Следственными органами СК России по Ростовской области по данному факту проводится процессуальная проверка»,— отмечается в сообщении.

Константин Соловьев