На Дону за неделю выросли цены на бензин

В Ростовской области за неделю выросли цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Росстат. По статистическим данным на 26 мая, средняя стоимость литра бензина составила 61,05 руб., что немного выше показателя 19 мая (61,04 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-92 составила 56,85 руб., АИ-95 — 63,19 руб., АИ-98 — 82,06 руб.. Цена дизельного топлива осталась на прежнем уровне — 66,62 руб. за литр.

По данным Росстата, по ЮФО бензин стоит 61,37 руб., дизель — 68,12 руб. за литр, по России средняя цена на эти виды топлива составляет 59,84 и 71,35 руб. соответственно.

Наталья Белоштейн