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На Дону за неделю выросли цены на бензин

В Ростовской области за неделю выросли цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Росстат. По статистическим данным на 26 мая, средняя стоимость литра бензина составила 61,05 руб., что немного выше показателя 19 мая (61,04 руб.).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-92 составила 56,85 руб., АИ-95 — 63,19 руб., АИ-98 — 82,06 руб.. Цена дизельного топлива осталась на прежнем уровне — 66,62 руб. за литр.

По данным Росстата, по ЮФО бензин стоит 61,37 руб., дизель — 68,12 руб. за литр, по России средняя цена на эти виды топлива составляет 59,84 и 71,35 руб. соответственно.

Наталья Белоштейн

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