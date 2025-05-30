На Дону за неделю выросли цены на бензин
В Ростовской области за неделю выросли цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Росстат. По статистическим данным на 26 мая, средняя стоимость литра бензина составила 61,05 руб., что немного выше показателя 19 мая (61,04 руб.).
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Стоимость бензина АИ-92 составила 56,85 руб., АИ-95 — 63,19 руб., АИ-98 — 82,06 руб.. Цена дизельного топлива осталась на прежнем уровне — 66,62 руб. за литр.
По данным Росстата, по ЮФО бензин стоит 61,37 руб., дизель — 68,12 руб. за литр, по России средняя цена на эти виды топлива составляет 59,84 и 71,35 руб. соответственно.